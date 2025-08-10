atletica,-tamberi,-2,20-al-meeting-di-heilbronn

domenica, 10 Agosto , 25

Roma, 10 ago. (askanews) – Un passo avanti in questa stagione per Gianmarco Tamberi. Il campione mondiale ed europeo dell’alto salta 2,20 alla seconda prova nel meeting di Heilbronn, in Germania, sbagliando poi tre volte a 2,24, e aggiunge quattro centimetri al suo miglior risultato dell’anno, il 2,16 di esordio al Golden Gala di inizio giugno a Roma. Non sono ancora le misure che vorrebbe il fuoriclasse azzurro, campione olimpico a Tokyo, alla ricerca della condizione per essere competitivo a livello internazionale e comunque in crescita rispetto al 2,12 della scorsa settimana agli Assoluti di Caorle. Nella gara tedesca il marchigiano delle Fiamme Oro si piazza al quarto posto, invece Marco Fassinotti (Aeronautica) chiude undicesimo con 2,10. Vittoria al tedesco Tobias Potye con 2,27, seconda posizione per il neozelandese Hamish Kerr, oro ai Giochi di Parigi, e terzo il ceco Jan Stefela, entrambi a 2,24. (Foto Grana/Fidal).

