Atletico Madrid-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Luci al Wanda Metropolitano. Oggi, mercoledì 12 marzo, a Madrid va in scena il secondo atto del derby cittadino tra Atletico e Real, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Carlo Ancelotti parte dal vantaggio dell’andata, quando al Bernabeu i Blancos si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Rodrygo e Brahim Diaz, decisivo per regalare la vittoria al Real dopo il momentaneo pareggio di Alvarez.

La sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid è in programma oggi, mercoledì 12 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr. All. Ancelotti

Atletico Madrid-Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva da Prime Video. La partita sarà visibile quindi sia da smart tv, che in streaming sul sito della piattaforma.