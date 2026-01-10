sabato, 10 Gennaio , 26

Atp 250 Hong Kong, domani finale Musetti-Bublik: orario, precedenti e dove vederla

Lorenzo Musetti torna in campo nella finale dell’Atp 250 di Hong Kong per conquistare il primo titolo del 2026 e iniziare il suo anno nel migliore dei modi. L’azzurro, certo comunque del numero 5 del ranking Atp a fine torneo, affronterà Alexander Bublik nell’ultimo atto domani, domenica 11 gennaio. Per il toscano, è concreta la possibilità di tornare a vincere un titolo dopo oltre tre anni (ultimo successo nell’ottobre 2022, Atp 250 di Napoli). Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming. 

La finale dell’Atp 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik è in programma domani, domenica 11 gennaio, alle 8:30 ora italiana (le 15:30 locali). I precedenti dicono 2-1 per il kazako: Bublik ha vinto al Queen’s nel 2022 e ad Adelaide nel 2024. A Musetti l’ultimo incrocio, nel 2024, sull’erba del torneo di Stoccarda (causa ritiro dell’avversario). 

La finale tra Musetti e Bublik sarà trasmessa su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà anche disponibile in streaming su Sky Go e NOW Tv. 

