Trump-Putin, Casa Bianca lavora anche per vertice a 3 con Zelensky

(Adnkronos) - Volodymyr Zelensky al tavolo con Donald...

Minuto di silenzio per Diogo Jota, tifosi del Crystal Palace fischiano

(Adnkronos) - Vergogna a Wembley. Prima del Communty...

Sinner, che noia a Cincinnati: “Non c’è molto da fare”. E va a giocare a golf

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'si annoia' a Cincinnati?...

Napoli, incendio su traghetto con 155 passeggeri: fiamme domate

(Adnkronos) - Incendio nella sala macchine della motonave...
Atp Cincinnati, Alcaraz al terzo turno senza brillare

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz fatica ma passa al terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, testa di serie numero 2 e finalista nel 2024 contro Jannik Sinner, all’esordio nel torneo supera il bosniaco Damir Dzumhur per 6-1, 2-6, 6-3 in 1h41′. “Mi sento un po’ sulle montagne russe: tante buone sensazioni e tante sensazioni negative, alla fine sono contentuo della vittoria ma è stato un match molto complicato. Ora mi aspetta un giorno di riposo, spero di ritrovare fiducia”, dice lo spagnolo. 

Tra i match di domenica 10 agosto spicca la vittoria dello statunitense Reilly Opelka, testa di serie numero 6, sull’australiano Alex De Minaur, numero 6 del tabellone per 7-6 (8-6), 6-4. Bene anche il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 9, che piega lo statunitense Lerner Tien per 7-6 (7-4), 6-3. Avanza al terzo turno anche il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 16, che batte lo statunitense Ethan Quinn per 6-4, 6-2. 

 

