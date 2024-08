atp-cincinnati,-sinner-batte-rublev-in-rimonta-e-va-in-semifinale

(Adnkronos) – Jannik Sinner avanza in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 7.909.030 dollari). L’altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in rimonta il russo Andrey Rublev, numero 6 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 in due ore e 26 minuti. Inizio balbettante del campione dell’Australian Open, in grande difficoltà con il servizio e molto falloso dalla parte del dritto.

Dalla metà del secondo set però Sinner cresce, comincia a limitare gli errori e trova il break decisivo sul 5-5 del secondo set. Nel terzo set il numero uno scappa 3-0 e poi 5-1, si disunisce quando va a servire per il match sul 5-2 ma riesce a chiudere 6-4 al primo match point. Ora il 23enne altoatesino attende il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e 3 del tabellone e lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del ranking.