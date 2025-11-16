domenica, 16 Novembre , 25

Atp Finals, oggi la finalissima Sinner-Alcaraz – Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo. Oggi,...

Domenica In, Giovanni Allevi e la malattia: “Il corpo soffre, l’anima brilla”

(Adnkronos) - "Il corpo è sofferente, tra mal...

Sgarbi a Domenica In: “Mi sposo con chi mi ha dato forza nelle difficoltà”

(Adnkronos) - "Perché mi sposo? Per dare, come...

Mattarella: “Guerra di aggressione è un crimine”

(Adnkronos) - "La guerra di aggressione è un...
atp-finals,-alcaraz-incontra-fognini-prima-della-finale-con-sinner.-la-battuta-su’ballando-con-le-stelle’
Atp Finals, Alcaraz incontra Fognini prima della finale con Sinner. La battuta su’Ballando con le stelle’

Atp Finals, Alcaraz incontra Fognini prima della finale con Sinner. La battuta su’Ballando con le stelle’

DALL'ITALIA E DAL MONDOAtp Finals, Alcaraz incontra Fognini prima della finale con Sinner. La battuta su'Ballando con le stelle'
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un saluto speciale prima della finale delle Atp Finals di oggi, domenica 16 novembre. Fabio Fognini, arrivato in mattinata a Torino per godersi dal vivo l’ultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ha salutato il fuoriclasse spagnolo poco prima del big match della Inalpi Arena.  

I due si sono abbracciati e, chiacchierando, Carlos ha anche preso in giro l’azzurro in maniera simpatica sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle, accennando qualche passo. Tutto in un clima sereno e rilassato. 

Alcaraz e Fognini si conoscono ormai da anni e hanno un ottimo rapporto. Per l’azzurro, l’ultimo (e spettacolare) match della carriera è stato proprio contro l’attuale numero uno, nell’ultima edizione di Wimbledon.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.