martedì, 11 Novembre , 25

Ex Ilva, sindacati rompono il tavolo. Palazzo Chigi: “Governo resta disponibile”

(Adnkronos) - Si è concluso con un nulla...

Mattarella, oggi la visita al Centro radar Enav di Ciampino

(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,...

E’ sempre Cartabianca, Corona e la querela di De Laurentiis: “Chiede 600mila euro, me ne andrò in galera…”

(Adnkronos) - "De Laurentiis mi ha chiesto 600mila...

Trent’anni di disastri meteo, oltre 800mila morti nel mondo

(Adnkronos) - Oltre 9.700 eventi meteorologici estremi tra...
atp-finals,-oggi-musetti-de-minaur-–-il-match-in-diretta
Atp Finals, oggi Musetti-De Minaur – Il match in diretta

Atp Finals, oggi Musetti-De Minaur – Il match in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOAtp Finals, oggi Musetti-De Minaur - Il match in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, martedì 11 novembre, l’azzurro affronta Alex De Minaur alle Atp Finals. A Torino, è già un match da dentro o fuori per il numero 9 del ranking, che dovrà battere l’australiano per sperare nella qualificazione alle semifinali. Entrambi i giocatori hanno perso i rispettivi match d’esordio: Musetti contro Fritz e De Minaur contro Alcaraz.  

Dove vedere Musetti-De Minaur? Il match è visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. 

Nell’ultimo match del girone Lorenzo affronterà Carlos Alcaraz. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.