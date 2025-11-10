Atp Finals, oggi Musetti-Fritz – Il match in diretta

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo per realizzare un sogno inseguito una stagione. Oggi, lunedì 10 novembre, l’azzurro affronta l’americano Taylor Fritz nel primo match delle Atp Finals di Torino. Il toscano, finalista perdente nell’Atp 250 di Atene, ha staccato in extremis il pass per il ‘Torneo dei maestri’ grazie alla rinuncia di Novak Djokovic. Il match inizierà non prima delle 14.

Dove vedere Musetti-Fritz? Il match è visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Tennis Tv.

Nel prossimo match delle Atp Finals, Lorenzo Musetti affronterà Carlos Alcaraz nel Gruppo Jimmy Connors.