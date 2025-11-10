lunedì, 10 Novembre , 25

Beniamino Irdi: “Pubblico e privato per la sicurezza nazionale del futuro”

(Adnkronos) - Il concetto di sicurezza nazionale non...

Vidino: “Isis oggi? Acefalo e meno forte ma minaccia ancora per Europa”

(Adnkronos) - E' un Isis acefalo, quello che...

Veneto, ‘dopo Zaia scrivi Zaia’: campagna social con il leoncino arriva a Belluno

(Adnkronos) - Prosegue il viaggio di 'Dopo Zaia...

Manovra, Landini a Giorgetti: “Massacrati sono gli italiani”

(Adnkronos) - "Nessuno vuole massacrare Giorgetti. Quelli che...
atp-finals,-oggi-musetti-fritz-–-il-match-in-diretta
Atp Finals, oggi Musetti-Fritz – Il match in diretta

Atp Finals, oggi Musetti-Fritz – Il match in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOAtp Finals, oggi Musetti-Fritz - Il match in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo per realizzare un sogno inseguito una stagione. Oggi, lunedì 10 novembre, l’azzurro affronta l’americano Taylor Fritz nel primo match delle Atp Finals di Torino. Il toscano, finalista perdente nell’Atp 250 di Atene, ha staccato in extremis il pass per il ‘Torneo dei maestri’ grazie alla rinuncia di Novak Djokovic. Il match inizierà non prima delle 14. 

Dove vedere Musetti-Fritz? Il match è visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Tennis Tv. 

Nel prossimo match delle Atp Finals, Lorenzo Musetti affronterà Carlos Alcaraz nel Gruppo Jimmy Connors.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.