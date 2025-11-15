atp-finals,-sinner-piega-de-minaur-e-torna-in-finale

Roma, 15 nov. (askanews) – Jannik Sinner torna in finale alle Atp Finals. L’azzurro è in finale a Torino per il terzo anno consecutivo grazie alla vittoria su Alex De Minaur, piegato con il punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e 51 minuti di gioco. È stato un match dai due volti per Sinner. Il primo set è stato lottato ed equilibrato, giocato al massimo da De Minaur e – di contro – tra alti e bassi dal numero 2 al mondo. Decisivo è stato il cambio di marcia di Jannik nell’undicesimo parziale, in cui ha conquistato il break all’ottava palla break del set. Nel secondo parziale, invece, non c’è stata partita: un monologo del tennista azzurro che rapidamente ha conquistato un doppio break di vantaggio. Alla decima finale stagionale (nuovo record personale), Sinner diventa così il terzo giocatore nella storia a giocare le finali in tutti gli Slam e alle Atp Finals nella stessa stagione dopo Roger Federer e Novak Djokovic. Domani alle 18, la finale per confermare il titolo conquistato un anno fa: di fronte ci sarà Carlos Alcaraz o Felix Auger-Aliassime.

“È stata una partita molto difficile, soprattutto all’inizio ho sbagliato qualche risposta. Dopo ho cercato di alzare il livello, soprattutto nel secondo set”. Così Jannik Sinner rivolto al pubblico di Torino dopo il successo che gli vale la terza finale consecutiva alle Atp finals. “Il break iniziale – continua – mi ha dato fiducia per spingere ancor di più. Le Finals sono l’ultimo torneo dell’anno, siamo tutti un po’ stanchi, ma il pubblico è una spinta in più. Giocare in casa è speciale. Domani sarà difficile, ma sono contento di esserci ancora”