lunedì, 10 Novembre , 25

Report, Ranucci: “Garante dovrebbe dimettersi”. Ghiglia: “Nessun motivo per farlo”

(Adnkronos) - Il giornalista e conduttore di Report...

Aggredisce un turista ebreo in stazione a Milano, arrestato 25enne

(Adnkronos) - Ha aggredito un turista americano di...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S salgono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, il Pd e...

Sharon Verzeni, Sangare ritratta anche in aula: “Non l’ho uccisa io”

(Adnkronos) - Oggi davanti alla corte d'Assise di...
Atp Finals, una tifosa speciale per Sinner: anche Laila Hasanovic in tribuna per l’esordio di Jannik

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una tifosa speciale per Jannik Sinner. C’è anche Laila Hasanovic in tribuna alla Inalpi Arena di Torino, per tifare Jannik Sinner nel giorno del suo esordio alle Atp Finals. La modella danese, che solo pochi giorni fa ha compiuto 25 anni (festeggiando in Alto Adige) è stata pizzicata dalle telecamere nei primi minuti del match contro Felix Auger-Aliassime.  

Un po’ di tensione nello sguardo della compagna di Jannik, anche lei emozionata per lo spettacolo offerto in questi giorni dal ‘Torneo dei maestri’. La modella è nell’angolo dell’azzurro, seduta in terza fila, dietro ai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill.  

