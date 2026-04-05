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Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in coppia con Bergs nel torneo di doppio
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Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in coppia con Bergs nel torneo di doppio

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(Adnkronos) – Esordio vincente per Jannik Sinnner nel doppio al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.309.095 euro). L’azzurro, in coppia con il belga Zizou Bergs, ha superato il ceco Tomas Machac ed il norvegese Casper Ruud col punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 23 di partita. 

Già vincitore di un titolo in doppio (nel 2021 sul cemento di Atlanta, con Reilly Opelka), Sinner è stato presenza fissa nel torneo del Principato dal 2021 al 2024, vincendo un match solo nel 2023, in coppia con Diego Schwartzman. Con Bergs, invece, era una prima volta assoluta, e il loro torneo proseguirà negli ottavi di finale contro il vincente della sfida tra Guido Andreozzi/Manuel Guinard (coppia numero 8 del seeding) e i fratelli Tsitsipas, Stefanos e Pavlos.  

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