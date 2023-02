Atp Montpellier, Sonego battuto, Sinner in semifinale

L’altoatesino si è aggiudicato il match per 64 62

Roma, 10 feb. (askanews) – Con una prestazione estremamente concreta e ordinata Jannik Sinner ha debuttato nell'”Open Sud de France” (ATP 250 – montepremi 562.815 euro) che si sta disputando sul veloce indoor dell’omonima Arena di Montpellier.

Il 21enne di Sesto Pusteria, n.17 del ranking e secondo favorito del seeding, si è aggiudicato per 64 62, in un’ora e minuti di partita, il derby tricolore contro Lorenzo Sonego, n.56 ATP, per la seconda volta costretto a fermarsi nei quarti a Montpellier (era già accaduto nel 2021).

“Io e Lorenzo ci siamo allenati insieme in Davis ed anche qui questa settimana ma non ci eravamo mai affrontati – racconta Jannik -. Certo è curioso giocare come primo match di un torneo un quarto di finale… ma sono soddisfatto della mi prestazione”. Prossimo ostacolo il giovane Fils: “L’ho visto qui: fisicamente è molto forte, gioca bene. Preparerò il match con calma stasera e spero comunque di disputare un’altra buona partita”.

Sabato in semifinale – la prima in stagione, la tredicesima in carriera, l’ottava indoor – Sinner troverà dall’altra parte della rete il francese Arthur Fils, n.163 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card (nessun precedente).

