martedì, 21 Ottobre , 25
atp-parigi,-arriva-il-forfait-di-novak-djokovic
Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

DALL'ITALIA E DAL MONDOAtp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il serbo Novak Djokovic non parteciperà al prossimo Atp Masters 1000 di Parigi, in programma a partire dal prossimo 27 ottobre nella capitale francese.  

“Cara Parigi, sfortunatamente non competerò quest’anno. Ho avuto meravigliosi ricordi e grandi successi nel corso degli anni, soprattutto per essere riuscito a conquistare il titolo 7 volte”, ha spiegato su Instagram il 38enne campione che “spera” di partecipare di nuovo l’anno prossimo. Confermata, invece, l’iscrizione al torneo Atp 250 di Atene che si giocherà la settimana successiva. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.