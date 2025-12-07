atreju,-l’8-dicembre-fini-e-rutelli-a-confronto…-30-anni-dopo

ROMA – È il giorno del nuovo confronto Fini-Rutelli 30 anni dopo, lunedì 8 dicembre, ad Atreju 2025 “Sei diventata forte. L’Italia a testa alta”, a ingresso libero ai giardini di Castel Sant’Angelo di Roma (fino a domenica 14)

Il programma si apre alle 16.30 in Sala Rosario Livatino con “Il Lazio tra Capitale e aree interne”: tra gli interventi attesi quelli dei parlamentari di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, Nicola Calandrini, Massimo Ruspandini, insieme al Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e altri amministratori. Modera Francesco Boezi.

Alle 18 l’atteso confronto tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, introdotto dalla consigliera comunale FdI di Ancona Angelica Lupacchini, nata nel 1993, quando si disputò il primo dibattito. Modera Hoara Borselli.

Chiude il programma alle ore 19 la presentazione del libro “Giorgia. Onorare le radici, pensare il domani” di Alessandro Iovino. Intervengono il senatore FdI Roberto Menia, il conduttore Francesco Facchinetti, la Direttrice delle Gallerie Estensi Alessandra Necci e l’attore Michele Placido. Introduce il deputato FdI Vincenzo Amich. Modera Ulderico de Laurentiis.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it