Attacca un gruppo di bimbi dell’asilo, massacro al parco in Baviera: due morti

ROMA – Ha seguito un gruppo di bimbi dell’asilo in uscita al parco con le educatrici, per poi avventarsi su di loro con un coltello: ne ha ucciso uno di due anni e poi un uomo di 41 anni, ferito altre persone, tra cui un altro piccolo. L’attacco agghiacciante è avvenuto in tarda mattinata in un parco della città tedesca di Aschaffenburg, in Baviera per opera di un uomo afgano di 28 anni, poi arrestato poco distante dal luogo della tragedia. Poche ore dopo la polizia ha comunicato i primi dettagli, riportati dalle testate tedesche: sono morti un uomo di 41 anni e un bambino di appena due. L’uomo era un passante che è intervenuto per salvare i bambini della comitiva. Uno dei piccoli, ferito gravemente, sarebbe in ospedale, sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Secondo le informazioni fornite dal quotidiano Spiegel l’arrestato vive in un centro di accoglienza per richiedenti asilo e risulterebbe mentalmente disturbato e che in passato aveva già mostrato segni di malattia mentale. Sarebbe un afghano di nome Enamullah O., nato nel 1997. Un portavoce della polizia alla stessa testata ha escluso la natura terroristica del massacro “con quasi assoluta certezza”.

