Attacchi aerei a Sanaa, Huthi: sono bombardamenti Usa

Colpita anche la città portuale di Hodeida

Sanaa, 4 ott. (askanews) – In queste immagini nuvole di fumo si levano da Sanaa, in Yemen, dopo un attacco aereo. La televisione Al Masirah, gestita dagli huthi, ha dichiarato che si tratta di attacchi statunitensi che hanno colpito 3 città controllate dai ribelli in Yemen, tra cui la capitale Sanaa e la città portuale di Hodeida.Da gennaio Washington ha colpito ripetutamente obiettivi huthi nello Yemen in risposta agli attacchi dei ribelli contro le navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.I ribelli hanno dichiarato che gli attacchi, che hanno interrotto il traffico marittimo in una via d’acqua di importanza mondiale, hanno come obiettivo le imbarcazioni legate a Israele e sono un segnale di solidarietà con i palestinesi.