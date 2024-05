attacchi-e-saccheggi-ai-camion-di-aiuti-per-gaza,-germania-e-usa:-vergognoso-e-inaccettabile

Dura condanna agli attacchi da parte di attivisti israeliani di destra

Roma, 14 mag. (askanews) – L’ambasciatore tedesco in Israele, Steffen Seibert, ha criticato il saccheggio dei camion con aiuti diretti alla Striscia di Gaza da parte di attivisti israeliani di destra. Scrivendo su X, Seibert ha descritto le azioni degli attivisti come “vergognose”, aggiungendo che tale comportamento “certamente non aiuterà la causa israeliana di liberare gli ostaggi e proteggere il Paese dal terrore di Hamas”.

Ieri, anche il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan aveva parlato dell’attacco al convoglio umanitario: “È un oltraggio totale che ci siano persone che attaccano e saccheggiano questi convogli provenienti dalla Giordania diretti a Gaza per fornire assistenza umanitaria”, ha affermato Sullivan. “Stiamo esaminando gli strumenti a nostra disposizione per rispondere a questa situazione, e stiamo anche esprimendo le nostre preoccupazioni ai massimi livelli del governo israeliano. È qualcosa che non scusiamo: lo troviamo completamente e assolutamente inaccettabile”, ha aggiunto.

Ieri, in particolare, quattro membri del movimento di destra israeliano Tzav 9 sono stati arrestati per aver bloccato un convoglio di aiuti umanitari diretto verso la Striscia di Gaza. Lo riporta Haaretz, spiegando che quasi 100 persone hanno bloccato il convoglio nei pressi di Hebron, in Cisgiordania. Il filmato diffuso da Haaretz mostra i sacchi degli aiuti umanitari rovesciati a terra dai camion. Secondo quanto precisato dal Times of Israel, il gruppo Tzav 9 chiede di bloccare gli aiuti umanitari fino a quando non saranno rilasciati gli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza.