Attacchi israeliani in Libano, centinaia di morti. Famiglie in fuga

Il ministero della Sanità libanese: quasi 500 uccisi tra cui bambini

Roma, 24 set. (askanews) – Le Forze di difesa israeliane hanno fatto sapere di aver attaccato nella notte decine di obiettivi del movimento sciita libanese Hezbollah in diverse aree del Sud del Libano. L’obiettivo erano edifici usati come deposito di armi. Secondo il ministero della Sanità libanese il bilancio degli ultimi raid è di almeno 492 morti, tra cui ci sarebbero 35 bambini e 58 donne; oltre 1.600 i feriti.Migliaia di famiglie sono fuggite dalle loro case per tutta la notte, cercando di mettersi al sicuro. Traffico in tilt sull’autostrada verso Beirut. Hezbollah, intanto, secondo l’esercito dello Stato ebraico, ha lanciato più di 200 razzi nel Nord di Israele: due persone sarebbero rimaste ferite.