Attacchi shock ad Ancelotti: “E’ un impostore, un finto gentiluomo” – Il fatto

Quanti strascichi dopo il Merseyside Derby di Liverpool. Carlo Ancelotti finisce nell’occhio del ciclone. L’ex allenatore del Napoli parla della possibile assenza di James Rodriguez, e nel farlo richiama implicitamente un intervento scomposto di Virgil Van Dijk, difensore dei Reds. Secondo il tecnico italiano, anche se di fatto non è mai “esplicito nelle sue esternazioni”, l’entrata del centrale olandese è la causa dell’infortunio di James. La frase è costata a Carletto qualche insinuazione di troppo da parte di media e supporter.

La stampa inglese non ha gradito l’uscita definita un po’ vile, così come gli stessi tifosi del Liverpool. C’è chi scrive che Ancelotti è un impostore, un finto gentiluomo. Parole francamente esagerate. E’ possibile che Ancelotti abbia, tra le righe, menzionato l’intervento scomposto di Van Dijk (dopotutto anche quando ci fu Liverpool Napoli, il gigante ex Southampton entrò duro su Mertens). Ma da qui a dargli dell’impostore sembra eccessivo.

