giovedì, 2 Luglio , 26
HomeVideo NewsAttacchi su Kiev, Zelensky promette risposta: non possiamo rilassarci
attacchi-su-kiev,-zelensky-promette-risposta:-non-possiamo-rilassarci
Attacchi su Kiev, Zelensky promette risposta: non possiamo rilassarci
Video News

Attacchi su Kiev, Zelensky promette risposta: non possiamo rilassarci

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Visitando un condominio distrutto: l’escalation è possibile

Roma, 2 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il pesante attacco russo contro Kiev, ha affermato che gli ucraini “non possono rilassarsi” poiché Mosca potrebbe intensificare ulteriormente gli attacchi. Secondo le autorità, i raid notturni di droni e missili hanno distrutto edifici residenziali, uccidendo almeno 21 persone e ferendone a decine. “Nessuno dovrebbe rilassarsi. Semplicemente non possiamo permetterci di rilassarci”, ha detto Zelensky visitando i resti di un condominio gravemente danneggiato.”Lui Putin sta cercando di dimostrare che sta vincendo. Deve vendere una grande vittoria alla sua società. Non c’è vittoria, e non ci sarà vittoria. Ecco perché ha iniziato a cercare di intimidire l’Ucraina con tali attacchi, così come con altra retorica – ha detto – ma sono fiducioso che non funzionerà, anche se i nostri partner non dovrebbero abbassare la guardia”.”Dobbiamo capire che l’escalation è possibile – ha aggiunto – le consegne devono essere tempestive e affidabili e i militari devono continuare a svolgere il proprio lavoro, mantenendo saldamente la linea del fronte. Il Ministero della Difesa è fornito ed equipaggiato. Nessuno dovrebbe rilassarsi. Semplicemente non possiamo permetterci di rilassarci. Siamo molto vicini. Non possiamo rilassarci”. Alla domanda dei giornalisti se l’Ucraina avrebbe reagito, Zelensky ha risposto: “Sicuramente”.

Previous article
Delia esce con ‘Sicilia bedda: Siciliano è lingua antica, non vecchia
Next article
“L’Ai ti ama”, i nuovi robot cinesi pensati per single e anziani

POST RECENTI

Video News

Meloni: morti su lavoro sconfitta di tutti. E ricorda Luana D’Orazio

"Sua madre ha trasformato una perdita in impegno per la vita"Roma, 2 lug. (askanews) - "Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di mille...
Video News

Meloni: su salario giusto è vittoria per tutti lavoratori e nazione

Così la premier al congresso della UilRoma, 2 lug. (askanews) - "Il segretario Bombardieri ha definito una vittoria della Uil la scelta di far corrispondere...
Video News

Trump “dottore” nel video deepfake con De Niro e Julia Roberts

Nuove immagini create con l'AI pubblicate su profilo Casa BiancaMilano, 2 lug. (askanews) - "Sono il dottor Trump" e "ho un piano per curare il...
Video News

“L’Ai ti ama”, i nuovi robot cinesi pensati per single e anziani

Riconoscono le emozioni, sistema integrato per adattarsi a mondo realeMilano, 2 lug. (askanews) - L'azienda cinese UBTech ha presentato i suoi nuovi robot umanoidi bionici...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.