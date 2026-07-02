attacchi-su-kiev,-zelensky-promette-risposta:-non-possiamo-rilassarci

Visitando un condominio distrutto: l’escalation è possibile

Roma, 2 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il pesante attacco russo contro Kiev, ha affermato che gli ucraini “non possono rilassarsi” poiché Mosca potrebbe intensificare ulteriormente gli attacchi. Secondo le autorità, i raid notturni di droni e missili hanno distrutto edifici residenziali, uccidendo almeno 21 persone e ferendone a decine. “Nessuno dovrebbe rilassarsi. Semplicemente non possiamo permetterci di rilassarci”, ha detto Zelensky visitando i resti di un condominio gravemente danneggiato.”Lui Putin sta cercando di dimostrare che sta vincendo. Deve vendere una grande vittoria alla sua società. Non c’è vittoria, e non ci sarà vittoria. Ecco perché ha iniziato a cercare di intimidire l’Ucraina con tali attacchi, così come con altra retorica – ha detto – ma sono fiducioso che non funzionerà, anche se i nostri partner non dovrebbero abbassare la guardia”.”Dobbiamo capire che l’escalation è possibile – ha aggiunto – le consegne devono essere tempestive e affidabili e i militari devono continuare a svolgere il proprio lavoro, mantenendo saldamente la linea del fronte. Il Ministero della Difesa è fornito ed equipaggiato. Nessuno dovrebbe rilassarsi. Semplicemente non possiamo permetterci di rilassarci. Siamo molto vicini. Non possiamo rilassarci”. Alla domanda dei giornalisti se l’Ucraina avrebbe reagito, Zelensky ha risposto: “Sicuramente”.