Attacco a coltellate nel centro di Glasgow davanti all’hotel dei migranti, 6 feriti

AGI – Attimi di paura nel centro di Glasgow in un hotel chiuso per la pandemia da coronavirus ma utilizzato per ospitare i richiedenti asilo: un uomo ha accoltellato varie persone e poi è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalla polizia. In ospedale sono state ricoverate 6 persone, tra le quali un agente e un diciassettenne della Sierra Leone. Inizialmente si era temuto che ci fossero due vittime oltre all’aggressore.

E’ accaduto al Park Inn a West George Street, nel centro della citta’, in una delle arterie commerciali più frequentate, molto meno affollata pero’ in queste settimane a causa della chiusura dei negozi per le restrizioni della pandemia.La polizia ha confermato che sei persone sono finite in ospedale,

