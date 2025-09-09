attacco-a-doha,-tajani:-italia-lavora-per-cessate-il-fuoco

martedì, 9 Settembre , 25

Alessandra Amoroso mamma, il post per 'presentare' Penelope Maria

Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier

Tabacco, Fedriga: "Cresce hub Bat Trieste grazie a risposta sistema FVG"

Tabacco, rinnovato MoU Bat-Masaf, gruppo acquisterà 15 mila ton prodotto italiano

Nessun problema per i 300 connazionali che vivino Doha

Roma, 9 set. (askanews) – “L’Italia lavora intensamente, perché si possa raggiungere un accordo per il cessare il fuoco. Noi sosteniamo la proposta americana e ogni azione che provoca un’escalation rischia di allontanare la possibilità del cessare il fuoco mentre ci si sta avvicinando al cessate il fuoco. Per quanto riguarda gli italiani abbiamo parlato con la nostra ambasciata. Non ci sono problemi per i circa trecento italiani che vivono nel paese e quindi buone notizie per quanto riguarda i nostri connazionali”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sull’attacco a Doha a margine della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”.

