Attacco a Gerusalemme, gli agenti rispondono e uccidono un aggressore 17enne

AGI – Tensione in Israele e nei Territori occupati palestinesi. Un 17enne palestinese è stato ucciso dalle forze di sicurezza israeliane a Gerusalemme, vicino alla Spianata delle Moschee, dopo che aveva aperto il fuoco contro di loro con una mitraglietta rudimentale del tipo ‘Carlo’, molto diffusa ma poco precisa e facile a incepparsi.

Gli agenti lo hanno rincorso e gli hanno sparato, colpendolo a morte. Un soldato è rimasto leggermente ferito, cadendo mentre rincorreva l’aggressore 17enne. Il giovane ucciso è stato identificato come Mahmoud Kmail, proveniente dalla città di Qabatiya, in Cisgiordania. Poco dopo è stato arrestato per sospetta complicità un altro uomo di Muqeible,

