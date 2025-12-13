sabato, 13 Dicembre , 25

Messi a Calcutta, delirio allo stadio: caos e disordini

(Adnkronos) - L'apparizione di Leo Messi a Calcutta,...

Famiglia nel bosco, “i bambini non sanno leggere”: parla la tutrice

(Adnkronos) - I bambini della famiglia nel bosco...

Ucraina, Salvini: “Asset russi? Un azzardo bloccarli, a Bruxelles scherzano col fuoco”

(Adnkronos) - “Personalmente lo ritengo un azzardo, un'imprudenza....

Gaza, leader Hamas Raad Saad ucciso in raid Idf

(Adnkronos) - Il leader di Hamas Raad Saad...
Attacco a Palmira, feriti diversi soldati Usa e siriani

Attacco a Palmira, feriti diversi soldati Usa e siriani

(Adnkronos) – Diversi soldati siriani e americani sono rimasti feriti dopo che sono stati sparati colpi d’arma da fuoco contro una delegazione militare congiunta a Palmira, nella Siria centrale. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale siriana Sana citando una fonte della sicurezza di Damasco e spiegando che l’attentatore è stato ucciso. 

“Diversi membri delle forze americane” e “due membri delle forze di sicurezza siriane” sono stati feriti nella sparatoria, ha riferito la Sana. I soldati, ha spiegato l’agenzia, stavano prendendo parte a una “pattuglia congiunta” a Palmira, un tempo sotto il controllo dello Stato Islamico (Isis). 

