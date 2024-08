ROMA – Torna l’incubo attentati in Germania: tre morti e una decina di feriti di cui 5 in gravi condizioni è il bilancio dell’attacco avvenuto ieri sera a Solingen, nel corso del festival con cui la cittadina celebrava il 650esimo anniversario della sua fondazione. Dalla informazioni raccolte sul posto dai media tedeschi, intorno alle 21.45, mentre era in corso un concerto live, un uomo armato di coltello ha iniziato a colpire le persone che sfortunatamente si trovavano intorno a lui, puntando al collo. L’aggressore non è stato ancora fermato. Le vittime sarebbero una donna e due uomini del posto.

BREAKING: ‘Arab-looking’ man goes on a knifing spree at a music festival in #Solingen, Germany, say reports.

Nine stabbed, at least three killed.

The festival celebrated ‘diversity’, some posts say. pic.twitter.com/qHz3sl3SjB — Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) August 23, 2024

Al momento è in corso una “grande operazione” per cercare di trovare il colpevole, ha detto all’AFP un portavoce della polizia di Dusseldorf. I sospetti vanno su un uomo probabilmente arabo e la polizia non esclude una matrice terroristica. Dopo l’attentato la scena è stata “in gran parte transennata” e il Festival interrotto. Erano attese circa 75 mila persone all’evento che avrebbe dovuto concludersi domenica.

L’articolo Attacco al festival in Germania: 3 morti accoltellati. Ora è caccia all’uomo proviene da Agenzia Dire.

