sabato, 3 Gennaio , 26

Strage di Crans-Montana, Tajani: “Nessun italiano tra i 6 corpi identificati”

(Adnkronos) - Dopo la strage di giovanissimi di...

Venezuela, ira Caracas: “Raid Usa per avere il nostro petrolio”

(Adnkronos) - "Gli Stati Uniti vogliono il nostro...

Terremoto, nuova scossa ad Anghiari: prosegue sciame sismico in Valtiberina e Alto Casentino

(Adnkronos) - Non si arresta lo sciame sismico...

‘Verissimo – Le storie’, sabato 3 gennaio: le interviste di oggi

(Adnkronos) - Oggi, sabato 3, e domani, domenica...
attacco-al-venezuela,-colpito-anche-il-mausoleo-di-chavez
Attacco al Venezuela, colpito anche il mausoleo di Chavez

Attacco al Venezuela, colpito anche il mausoleo di Chavez

DALL'ITALIA E DAL MONDOAttacco al Venezuela, colpito anche il mausoleo di Chavez
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’attacco contro il Venezuela, condotto dagli Stati Uniti, colpisce i centri del potere a Caracas e le infrastrutture militari del paese. I video diffusi sui social mostrano che tra gli obiettivi è compreso anche il mausoleo che accoglie il corpo del presidente Hugo Chavez, morto nel 2013. 

 

Ogni 5 marzo, nell’anniversario della morte del presidente, a Caracas vengono organizzati cortei che partono da diversi punti della città e che raggiungono il Cuartel de la Montaña 4F, dove sorge il mausoleo. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.