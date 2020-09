Attacco alla Polizia in Puglia, bomba carta distrugge l’auto di un agente 

AGI – Un vero e proprio attacco alla Polizia a Canosa di Puglia, dove una bomba carta è stata fatta esplodere nella notte nel parcheggio del commissariato del centro della provincia di Barletta-Andria-Trani, danneggiando l’auto privata di un poliziotto e un mezzo di servizio. L’esplosione, avvenuta intorno alle 3 ed avvertita anche a notevole distanza dalla sede del commissariato, non ha provocato feriti pur essendo di notevole potenziale. L’agente a cui è stata distrutta l’auto aveva ricevuto dal sindaco della cittadina un riconoscimento per l’impegno profuso al servizio della comunità. Sul caso sono in corso indagini che potrebbero giovarsi delle immagini riprese dal le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso un uomo scavalcare nella notte il muretto che costeggia il commissario.

