attacco-con-coltello-in-inghilterra,-feriti-diversi-bambini

“Arrestato un uomo”. È accaduto a Southport, vicino a Liverpool

Southport, 29 lug. (askanews) – Almeno 8 persone, principalmente bambini, sono rimaste ferite in un attacco con un coltello a Southport, nel nord dell’Inghilterra.La polizia locale ha comunicato di essere stata chiamata intorno a mezzogiorno per una aggressione in corso, di essere intervenuta ed aver arrestato un uomo. Non sono state date informazioni più dettagliate sull’attacco che sarebbe avvenuto in un luogo in cui in quel momento c’erano molte bambine e bambini. Secondo alcune emittenti britanniche, l’attacco sarebbe avvenuto in un centro di assistenza per la maternità.Il premier britannico Starmer ha definito l’attacco “orribile e profondamente scioccante”, aggiungendo che sta seguendo gli sviluppi.