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Attacco dei ribelli in Mali: ucciso il ministro della Difesa, trasferito in un “luogo sicuro” il presidente
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Attacco dei ribelli in Mali: ucciso il ministro della Difesa, trasferito in un “luogo sicuro” il presidente

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ROMA – Il ministro della Difesa del Mali, Sadio Camara, è stato ucciso nella prima fase di un’offensiva di gruppi ribelli contro il governo del Mali, guidato dal generale Assimi Goita: a confermare la notizia sono stati oggi i familiari del politico. Stando a ricostruzioni concordanti, Camara è stato ucciso da un’esplosione che ha investito la sua residenza a Kati, quartier generale delle forze armate a circa 20 chilometri dalla capitale Bamako.

Da ieri mattina in Mali è in corso un’offensiva ribelle. A prendere le armi sono stati combattenti tuareg del Fronte de liberazione dell’Azawad (Fla) e unità di un’altra formazione, etichettata come jihadista, il Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani (Jnim). I ribelli hanno sostenuto oggi di aver preso il controllo di Kidal, nel nord del Paese. Stando alla loro versione, dalla città hanno dovuto ritirarsi anche contractor russi, impegnati al fianco dell’esercito del Mali.

Il generale Assimi Goita, divenuto presidente del Mali dopo il golpe del 2022, è stato trasferito in un luogo “sicuro”: lo hanno riferito suoi collaboratori, citati da media locali.

A proteggere il capo di Stato, di base a Kati, quartier generale delle forze armate situato a circa 20 chilometri dalla capitale Bamako, sarebbero unità di elite dell’esercito. Scontri a fuoco nell’area sono stati segnalati oggi da più fonti.
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