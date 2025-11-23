attacco-israeliano-a-beirut,-obiettivo-un-capo-hezbollah

Roma, 23 nov. (askanews) – Le Forze di Difesa israeliane hanno compiuto un attacco aereo contro un “importante” membro di Hezbollah a Beirut. Secondo i media libanesi, l’attacco ha avuto luogo nella periferia sud di Beirut, nota roccaforte di Hezbollah. L’obiettivo dell’attacco sarebbe il leader di Hezbollah Haytham Ali Tabatabai, secondo funzionari israeliani citati dal Times of Israel. Tabatabai è di fatto il capo di stato maggiore di Hezbollah ed è considerato il secondo leader del gruppo terroristico, dopo il segretario generale Naim Qassem.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che l’attacco aereo condotto dalle Idf ha preso di mira Ali Tabatabai. “Poco fa, le Idf hanno colpito, nel cuore di Beirut, il capo di stato maggiore di Hezbollah, che guidava gli sforzi di rafforzamento militare e di armamento dell’organizzazione”, afferma l’ufficio del primo ministro in una nota ripresa dai media israeliani.

Gli Stati Uniti non erano stati informati dell’attacco israeliano contro il capo di stato maggiore de facto di Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, avvenuto oggi a Beirut. Lo ha riferito a Channel 12 un alto funzionario di Washington. Un secondo alto funzionario americano ha affermato che Washington sapeva già da alcuni giorni che lo stato ebraico intendeva intensificare i propri attacchi in Libano, ma “non conosceva in anticipo l’orario, il luogo o l’obiettivo dell’operazione”.