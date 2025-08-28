attacco-russo-a-kiev-colpisce-anche-uffici-ue.-von-der-leyen:-indignata,-proporremo-nuove-sanzioni

Roma, 28 ago. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è detta “indignata” per l’attacco a Kiev, che ha colpito anche la delegazione Ue in Ucraina.

Von der Leyen ha anche affermato che l’Ue proporrà presto un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e che l’Unione sta “portando avanti i lavori sui beni russi congelati per contribuire alla difesa e alla ricostruzione dell’Ucraina”.

“Sono indignata per l’attacco a Kiev che ha colpito anche i nostri uffici dell’Ue. Questo è stato il più mortale attacco con droni e missili contro la capitale da luglio e, come potete vedere dietro di me sullo schermo, è stato un attacco anche alla nostra delegazione”, ha dichiarato alla stampa mostrando anche in uno schermo dietro di lei le immagini dell’attacco. “Ho appena parlato con il nostro vice ambasciatore e sono sollevata che nessuno del nostro personale sia rimasto ferito. L’attacco di ieri sera ha colpito nelle immediate vicinanze della missione diplomatica, la rappresentanza della nostra Unione: due missili hanno colpito a una distanza di 50 metri dalla delegazione in 20 secondi”, ha spiegato.

“E questo è un altro triste promemoria di ciò che è in gioco. Dimostra che il Cremlino non si fermerà davanti a nulla per terrorizzare l’Ucraina, uccidendo alla cieca civili, uomini, donne e bambini, e prendendo di mira persino l’Unione Europea. Per questo motivo stiamo esercitando la massima pressione sulla Russia”, ha concluso von der Leyen.