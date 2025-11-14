venerdì, 14 Novembre , 25

MotoGp, oggi le prequalifiche a Valencia: orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) - Torna in pista la MotoGp. Dopo...

Eleonora Boi, è nato il terzo figlio con Danilo Gallinari: la gioia dopo l’incidente con lo squalo

(Adnkronos) - Eleonora Boi e Danilo Gallinari danno...

L’Italia in campo vince la gara degli ascolti tv

(Adnkronos) - La partita di calcio Moldavia-Italia, valida...

Caso Garlasco, nuova udienza per l’ex pm Venditti: “Accanimento fondato sul nulla”

(Adnkronos) - Terminata la nuova udienza davanti al...
attacco-russo-su-kiev-nella-notte-con-missili-e-droni,-4-morti
Attacco russo su Kiev nella notte con missili e droni, 4 morti

Attacco russo su Kiev nella notte con missili e droni, 4 morti

Video NewsAttacco russo su Kiev nella notte con missili e droni, 4 morti
Redazione-web
Di Redazione-web

Zelensky: 430 droni e 18 missili, colpite le abitazioni

Kiev, 14 nov. (askanews) – Nelle immagini i servizi di emergenza ucraina spengono gli incendi dopo un violento attacco russo con missili e droni sulla capitale Kiev. Il raid notturno ha causato la morte di quattro persone e danneggiato edifici residenziali in tutta la città, 8 su 10 i distretti colpiti, secondo le autorità ucraine. I feriti sarebbero decine.”Circa 430 droni e 18 missili sono stati utilizzati durante questo attacco”, ha detto il presidente Zelensky. “Si è trattato di un attacco deliberatamente calcolato per infliggere il massimo danno alle persone e alle infrastrutture civili”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.