Attacco shock a Lobotka: forma fisica imbarazzante per un prospetto da 25 milioni…

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti in Europa” e ha rilasciato alcune dichiarazioni su Rejika-Napoli. In particolare, Chiariello “si scaglia” simbolicamente contro un azzurro. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato ripreso da Calcionapoli1926.it:

“Mi dite che giocatore è Lobotka? Il Napoli lo ha pagato ben 25 milioni di euro, hanno speso questa cifra per un ragazzo in sovrappeso che forse è più adatto a scendere in campo con me e con Iannicelli. La sua forma fisica è davvero imbarazzante. Certo, io voglio aspettarlo perché dimostri di valere qualcosa, però ora come ora lo score è tremendo. In questo momento Lobotka è il primo tra i bocciati”. Parole dure quelle del giornalista napoletano che però, non ha tutti i torti. Lobotka 25 milioni di euro… una cifra che, visto e considerata la cifra tecnica del calciatore, lascia davvero a desiderare.

