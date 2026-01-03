attacco-usa-al-venezuela,-trump:-catturato-maduro-(aggiornamenti)

Roma, 3 gen. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro e della moglie nel corso di un’operazione militare su vasta scala contro il Venezuela. La notizia è stata postata sul suo profilo Truth Social, senza fornire dettagli sull’operazione o sulla attuale collocazione di Maduro.

-11:33 Il vicesegretario di Stato americano Christopher Landau ha annunciato una “nuova era” per il Venezuela e ha dichiarato questa mattina che Maduro “sarà ritenuto responsabile davanti alla giustizia” dopo la sua cattura da parte degli Stati Uniti.

-11:30 Venezuela, Provenzano (Pd): il governo lavori per il ripristino del diritto internazionale. La Storia insegna che la democrazia non si esporta con le bombe.

-11:20 La Cbs: Maduro catturato dalla Delta Force Usa.

-11:01 La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, sta bene dopo l’attacco lanciato dagli Stati Uniti contro la capitale e diversi siti militari nel Paese. Lo riporta il Wall Street Journal, citando una fonte vicina al governo di Caracas.