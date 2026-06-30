martedì, 30 Giugno , 26

Roccella, il marito Luigi Cavallari disperso da sabato: ricerche senza sosta sul lago di Vico

(Adnkronos) - Ancora senza esito e proseguono senza...

Malore mentre raccoglie angurie sotto il caldo record: morto 55enne nel mantovano

(Adnkronos) - Un 55enne di origine marocchina, Thahar...

Bari, sparatoria nel quartiere Carbonara: un morto

(Adnkronos) - Una persona è morta in una...

Wimbledon, Paolini-Montgomery e Grant-Boulter – Diretta

(Adnkronos) - Esordio a Wimbledon per due azzurre,...
HomeVideo NewsAttentato a Monte Carlo, ferito l'oligarca ucraino Ermolaev
attentato-a-monte-carlo,-ferito-l’oligarca-ucraino-ermolaev
Attentato a Monte Carlo, ferito l’oligarca ucraino Ermolaev
Video News

Attentato a Monte Carlo, ferito l’oligarca ucraino Ermolaev

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Anche la moglie e il figlio, ordigno esploso nell’atrio di un palazzo

Roma, 30 giu. (askanews) – Principato di Monaco sotto shock. Intorno alle 21 un potente ordigno è esploso in un edificio residenziale a Monte Carlo lungo il confine con la Francia. Tre i feriti, membri della stessa famiglia, uno di loro, sarebbe l’oligarca ucraino Vadim Ermolaev, nel Principato dall’inizio della guerra russa in Ucraina.La coppia sarebbe in condizioni gravi, mentre il figlio di 13 anni non è in pericolo di vita. “Si è trattato probabilmente di un attentato terroristico”, ha dichiarato il Ministro di Stato (Capo del Governo) del Principato, Christophe Mirmand. “Un crimine efferato”, “uno shock per l’intera comunità”, ha scritto in un comunicato il principe Alberto II di Monaco.All’interno dell’ordigno esplosivo sono stati rinvenuti bulloni e pallini. Un individuo, che si sta cercando, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre depositava uno zaino davanti all’ingresso di un condominio. La polizia ha istituito posti di blocco al confine con il Principato.John, studente, che abita a pochi passi dal luogo dell’esplosione ha raccontato: “Sono uscito subito sul mio balcone per vedere cosa stava succedendo. All’inizio ci è stato detto che si trattava di una fuga di gas, poi abbiamo capito che era altro… Ho sentito urla, pianti e ho visto due persone a terra – poi sono tornato dentro, mio padre è venuto a prendermi con il mio cane e sono andato via”.Ermolaev, milionario residente a Monaco, secondo diversi media è soggetto a sanzioni da parte di Kiev dal dicembre 2023, per i servizi di sicurezza ucraini a causa dell’attività di commercio di alcolici nella Crimea occupata dai russi.

Previous article
In anteprima il video “E’ andata così” il nuovo singolo di Simon
Next article
Venezuela, le vittime salgono a 1719. Morta un’altra famiglia di 5 italiani originaria di Camerota

POST RECENTI

Video News

In anteprima il video “E’ andata così” il nuovo singolo di Simon

Una ballad malinconica che tocca il cuoreMilano, 30 giu. (askanews) - In anteprima il video di "E' andata così" il nuovo singolo di Simon, una...
Video News

La Principessa Kate sulle vette inglesi per sensibilizzare sul cancro

"So quanto la malattia sia un percorso difficile"Milano, 29 giu. (askanews) - La principessa Kate, in remissione dal cancro, spiega sui suoi social media perché...
Video News

Venezuela, si scava ancora: 21enne estratto vivo dopo 5 giorni

Soccorritori da decine di paesi, migliaia di dispersiRoma, 30 giu. (askanews) - Si scava ancora tra le macerie in Venezuela mentre la terra continua a...
Video News

Attentato a Sigrido Ranucci sotto casa, 4 arresti

Operazione dei carabinieri: "Hanno agito su mandato di terzi"Roma, 30 giu. (askanews) - Detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.