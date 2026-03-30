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Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: “Attentatori dalla Campania, legati a camorra”
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Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: “Attentatori dalla Campania, legati a camorra”

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(Adnkronos) – Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci: “L’esplosivo utilizzato non era plastico, l’automobile non era una Panda nera e sopratutto: gli attentatori sono venuti dalla Campania e appartengono alla Camorra. Altri dettagli, questa sera, 21.20, Rai3”, si legge sui social della trasmissione.  

Non è la prima volta che la pista viene affrontata. Già il 21 novembre scorso l’inviato di Report, Daniele Autieri, e Francescomaria Tuccillo, ex Ad della società Cantieri Navale Vittoria, sono stati sentiti in procura a Roma come persone informate sui fatti nell’ambito dell’inchiesta aperta per l’attentato con un ordigno esploso il 16 ottobre davanti casa del conduttore , che ha distrutto la sua auto. Al centro dell’audizione davanti al pm della Dda di Roma Carlo Villani, una lettera anonima arrivata alla redazione di Report che collegava all’attentato ambienti criminali della camorra e un presunto traffico di armi emerso in un servizio andato in onda qualche giorno prima dell’audizione. 

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