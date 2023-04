Attentato a Tel Aviv, Cohen: “Italia e Israele unite contro il terrorismo”

ROMA – Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha parlato questa mattina con il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, e ha espresso il suo cordoglio per la morte di Alessandro Parini, il cittadino italiano ucciso nell’attentato di Tel Aviv di ieri sera. Lo fa sapere una nota dell’Ambasciata di Israele a Roma.

“Israele e Italia sono uniti contro il terrorismo che ci minaccia tutti”, dice Cohen, “nella conversazione con il ministro degli Esteri italiano gli ho espresso le mie condoglianze a nome del governo e del popolo di Israele”. Tajani, prosegue l’omologo israeliano, “mi ha detto che il governo italiano è al fianco di Israele in questi giorni difficili che ci vedono sotto un attacco terroristico e sostiene lo sforzo di Israele per riportare la situazione alla calma”.

L’AMBASCIATORE IN ITALIA: “CON IL CUORE A PEZZI CONDOGLIANZE A FAMIGLIA VITTIMA”

“È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona uccisa nell’attacco terroristico a Tel Aviv è un cittadino italiano, Alessandro Parini. Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia della vittima”. Così Alon Bar, Ambasciatore d’Israele in Italia e San Marino, su Twitter.

“Grazie, Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per le espressioni di vicinanza. Israele e Italia sono uniti contro il terrorismo”. E ancora: “Grazie, Presidente Mattarella, per le ferme parole di condanna dell’attentato e per la vicinanza espressa al Presidente Isaac Herzog e a Israele. I nostri due popoli sono uniti nel cordoglio e contro il terrorismo”.

