Attentato a Tel Aviv, ucciso l’italiano Alessandro Parini

Feriti turisti. Ucciso l’attentatore

Roma, 7 apr. (askanews) – “Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a #TelAviv. Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro”. Lo ha scritto in serata il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter. Sul lungomare della città israeliana un uomo ha investito i pedoni in auto e ha cercato di sparare una volta sceso. E’ stato a sua volta ucciso dalle forze di sicurezza dello stato ebraico. Nell’azione terroristica sono rimaste ferite alcune persone. Sarebbero prevalentemente turisti. La premier Giorgia Meloni, ha espresso profondo cordoglio in una nota. Ha anche espresso vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito. Dalla nota si apprende anche che la presidente del Consiglio e il governo sono in contatto con le autorità israeliane per seguire gli aggiornamenti e l’eventuale coinvolgimento nell’attacco di altri cittadini italiani.

