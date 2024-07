Attentato a Trump, la famiglia dell’uomo ucciso dal cecchino: “È morto per proteggerci, è il nostro supereroe”

ROMA – “Ci amava così tanto da prendere una vera pallottola per noi. Voglio solo piangerlo e dirgli grazie”. Queste le parole di Allyson Comperatore sui social, la figlia dell’ex capo dei vigili del fuoco ucciso da una pallottola durante il fallito attentato a Donald Trump.

Si chiamava Corey Comperatore e aveva 50 anni. Per la sua famiglia “un supereroe della vita reale”. L’uomo si è letteralmente gettato sulla sua famiglia per proteggerla. “L’odio per un uomo ha tolto la vita all’uomo che amavamo di più. Era un eroe che proteggeva le sue figlie”, ha scritto la sorella dell’ex capo dei vigili del fuoco sui social.

“Ieri, quello che doveva essere un giorno così emozionante per mio marito, in particolare, si è trasformato in un incubo per la nostra famiglia”, ha scritto la moglie Helen sui social. “Quello che le mie preziose ragazze hanno dovuto vedere è imperdonabile. È morto come l’eroe che è sempre stato”, ha aggiunto.

Sulla vicenda è intervenuto anche Josh Shapiro, governatore della Pennsylvania. “Tutta la comunità è scioccata per l’accaduto. Siamo grati che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia al sicuro. Purtroppo durante l’attacco tre nostri concittadini sono stati colpiti: una persona è morta e un’altra è in condizioni critiche. Corey Comperatore, un pompiere e un grande papà che aveva due figli, ed era un sostenitore dell’ex presidente, è morto come un eroe cercando di proteggere la sua famiglia”.

