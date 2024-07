attentato-a-trump,-le-reazioni-dal-mondo.-meloni:-“prevalga-dialogo-su-odio-e-violenza”

(Adnkronos) – L’attentato a Donald Trump ha avuto immediata eco in tutto il mondo scatenando la condanna unanime dei leader internazionali. Dall’Italia la premier Giorgia Meloni ha espresso al candidato repubblicano alla presidenza “solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio – ha scritto su X – che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”.

Anche il ministro degli esteri Antonio Tajani si è detto ”Sconvolto dalle immagini in Pennsylvania, seguo gli sviluppi e sono in contatto con l’Ambasciata”, ha fatto sapere via social. ”Auguro al 45simo Presidente una pronta guarigione e ribadisco, anche oggi, la nostra profonda vicinanza agli Usa. Condanno la violenza che non può avere spazio in dibattito democratico”.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato “in modo inequivocabile questo atto di violenza politica”, ovvero il tentativo di omicidio contro l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha dichiarato il suo portavoce Stephan Dujarric.

”Scioccato dalla notizia dell’attacco al presidente Trump, che condanno fermamente”, si è detto anche l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell. “Ancora una volta, stiamo assistendo ad atti di violenza inaccettabili contro i rappresentanti politici”, ha scritto su ‘X’.