attentato-a-washington,-18-giugno-udienza-preliminare-per-rodriguez:-rischia-pena-di-morte

(Adnkronos) – E’ accusato di omicidio di primo grado e di altri reati il 30enne Elias Rodriguez, di Chicago, fermato per l’uccisione di due dipendenti dell’ambasciata israeliana a Washington, Yaron Lischinsky e Sarah Lynn Milgrim davanti al Capital Jewish Museum di Washington.

La sparatoria è oggetto di indagine per crimine d’odio e terrorismo, e potrebbero emergere ulteriori accuse, oltre ai due capi di imputazione per omicidio di primo grado e quello di omicidio di funzionari stranieri, ha spiegato Jeanine Pirro, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, in una conferenza stampa.

“Si tratta di un crimine orribile e questi crimini non saranno tollerati né da me né dal mio ufficio”. Rodriguez – ha poi reso noto Pirro, citata da CbsNews – è comparso in tribunale ieri e il giudice gli ha comunicato che, se condannato, rischia la pena di morte o l’ergastolo. L’udienza preliminare è fissata per il 18 giugno. Rodriguez rimarrà in carcere.