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Attentato nel Principato di Monaco, tre feriti nell’esplosione: è caccia all’uomo
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Attentato nel Principato di Monaco, tre feriti nell’esplosione: è caccia all’uomo

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(Adnkronos) – L’esplosione di ieri sera nel Principato di Monaco ha fatto scattare la caccia all’uomo da parte della polizia, che sta cercando una persona sospettata di aver fatto detonare una bomba artigianale che ha ferito tre persone, tutte di nazionalità ucraina e parte di una stessa famiglia composta da padre, madre e figlio. Il padre sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev secondo fonti vicine al dossier, ora in prognosi riservata assieme alla moglie. Il quotidiano Le Figaro ha riferito che le immagini delle telecamere di sorveglianza mostravano un uomo che lasciava cadere uno zaino all’ingresso di un palazzo residenziale poco prima dell’esplosione. Il principe Alberto II di Monaco ha descritto l’attentato come un “crimine efferato” e “uno choc per l’intera comunità monegasca”. Ha affermato che “tutti i servizi statali interessati sono attualmente mobilitati” in collaborazione con le autorità francesi competenti. 

Il procuratore generale di Monaco, Thibault Stéphane, ha dichiarato al giornale che due delle vittime versano in condizioni critiche. Il quotidiano ha inoltre riportato che le vittime erano ucraine. Éric Ciotti, il sindaco di destra della vicina Nizza, al di là del confine con la Francia, ha dichiarato su X: “L’attentato commesso questa sera è una tragedia per Monaco”. BFM TV, un canale televisivo nazionale francese di informazione, ha descritto l’ordigno esplosivo come una “bomba contenuta in un pacco”, citando il procuratore generale del principato. Secondo quanto riferito, la polizia che indaga sul caso ha ripreso il sospettato mentre posava uno zaino prima di fuggire a piedi, dirigendosi verso il confine francese. L’esplosione in un edificio residenziale è stata “molto probabilmente un attentato”, ha dichiarato all’AFP il ministro di Stato Christophe Mirmand. 

Mirmand ha dichiarato ai media locali che due delle vittime hanno riportato ferite “gravissime”, ma non ha rivelato l’identità di nessuna di esse. Il governo monegasco ha affermato che i tre feriti sono stati trasportati in ospedale nella vicina città francese di Nizza. L’esplosione è avvenuta intorno alle 21 di ieri, ora locale. Secondo Mirmand, l’ordigno esplosivo conteneva bulloni e pallini da caccia, e la polizia sta indagando sull’accaduto. “A mia conoscenza, è la prima volta nella storia che un simile evento si verifica nel principato”, ha affermato. 

 

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