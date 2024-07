attentato-trump,-biden:-“da-domani-potenzieremo-le-misure-di-sicurezza-nel-paese”

ROMA – “Non c’è spazio in America per una violenza del genere e un tentativo di assassinio è completamente il contrario rispetto a quello che noi vorremmo, non è un comportamento americano. La cosa importante in questo momento è combattere questa violenza con unità, noi siamo americani”. Così Joe Biden, nel suo ultimo discorso alla Casa Bianca in merito all’attentato a Trump.

Il presidente americano ha poi spiegato di aver incontrato tutti i responsabili dei corpi della sicurezza del Paese, e che le indagini sono nella fase iniziale “non dobbiamo pensare noi a quelle che potrebbero essere state le motivazioni dell’attentatore, gli investigatori e gli inquirenti faranno il loro lavoro, saranno loro a dircelo. Queste persone avranno tutte le risorse e il personale necessario per fare questa inchiesta”. Biden ha poi spiegato per punti, quelli che saranno i prossimi passi dell’inchiesta. Nel primo punto ha spiegato che “Trump è l’ex presidente, ha già ricevuto un livello elevatissimo di sicurezza. Punto numero due, da domani potenzieremo le misure di sicurezza nel paese. Punto numero tre ho chiesto di fare un’indagine indipendente per capire i dettagli di quello che è successo e poi la condividerò con tutti gli americani. Quarto punto, già da questa sera nell’Ufficio Ovale dobbiamo sentirci al sicuro e uniti come nazione per capire come evitare tutto ciò in futuro”, ha detto Biden. Secondo quanto hanno riferito i media statunitensi, il presidente degli Stati Uniti ha annullato il viaggio che era in programma per domani a Austin, in Texas.

