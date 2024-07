attentato-trump,-ex-vigile-del-fuoco-ucciso-da-cecchino:-morto-per-proteggere-la-famiglia

(Adnkronos) –

Un ex capo dei vigili del fuoco è stato ucciso durante l’attentato all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Corey Comperatore, 50 anni, è stato colpito dal cecchino che ha aperto il fuoco durante il comizio dell’ex presidente a Butler. Comperatore era stato capo dei vigili del fuoco a Buffalo Township, nella contea di Butler in Pennsylvania. La sorella di Comperatore, Dawn Comperatore Schafer, riferisce la stampa Usa, ha spiegato che suo fratello è morto mentre cercava di proteggere la sua famiglia quando sono arrivati gli spari durante il discorso di Trump.

“L’odio per un uomo ha tolto la vita all’uomo che amavamo di più. Era un eroe che proteggeva le sue figlie”, ha scritto su Facebook la sorella dell’ex capo dei vigili del fuoco. “Sua moglie e le sue figlie hanno vissuto l’impensabile e l’inimmaginabile”, ha aggiunto.

La figlia di Comperatore, Allyson, ha definito suo padre “il miglior padre che una ragazza possa mai desiderare” e ha riferito che quando sono arrivati gli spari ha rapidamente gettato lei e sua madre a terra per cercare di proteggerle dopo che Trump è stato colpito. “Ci amava davvero così tanto da prendere una vera pallottola per noi”, ha scritto Allyson su Facebook. “E non voglio altro che piangerlo e dirgli grazie”.

La moglie di Comperatore, Helen, dal canto suo lo ha definito un “supereroe della vita reale” che li proteggeva. “Ieri, quello che doveva essere un giorno così emozionante per mio marito, in particolare, si è trasformato in un incubo per la nostra famiglia”, ha scritto Helen su Facebook. “Quello che le mie preziose ragazze hanno dovuto vedere è imperdonabile”, ha aggiunto. “È morto da eroe che è sempre stato”.

“Ho appena parlato con la moglie di Corey e le due figlie di Corey”, ha sottolineato il Governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro nel corso di una conferenza stampa. “Corey era un papà. Corey era un vigile del fuoco. Corey andava in chiesa ogni domenica. Corey amava la sua comunità. Soprattutto, Corey amava la sua famiglia. Corey era un accanito sostenitore dell’ex presidente, ed era così entusiasta di essere lì ieri sera con lui”, ha spiegato il governatore.

“Ho chiesto alla moglie di Corey se poteva dirle che avevamo parlato. Lei ha detto di sì. Mi ha anche chiesto di condividere con tutti voi che Corey è morto da eroe”, ha aggiunto Shapiro. “Corey si è tuffato sulla sua famiglia per proteggerli la scorsa notte”.

L’uomo sarebbe stato colpito alla testa, forse perché ”si trovava sulla traiettoria del fuoco incrociato” tra l’attentore e gli agenti che hanno protetto Donald Trump aveva affermato all’emittente Nbc News un testimone oculare, che si identifica come Joseph il quale ha raccontato di aver visto la vittima cadere a terra. L’uomo era seduto su una tribuna a sinistra del podio dove stava parlando Trump.

Secondo Joseph, la vittima è morta sul colpo. ”Sembrava che gli spari provenissero da dietro gli spalti e che l’uomo era stato colpito da dietro, alla nuca”, ha aggiunto. Joseph, che è medico, ha detto di aver aiutato gli ufficiali a trasportare il morto dagli spalti a una tenda lì vicino e che gli ufficiali gli hanno messo un asciugamano sulla testa prima di portarlo via. Il testimone non conosceva la vittima. Un’altra donna lì vicino sembrava essere stata colpita all’avambraccio o alla mano, ha detto Joseph raccontando di aver contato sette colpi ”molto forti” e ”molto vicini”.