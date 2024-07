ROMA – L’attentatore che ha sparato in Pennsylvania era “un mostro”, che vedeva in “mio marito” solo “una macchina politica inumana”: parole di Melania Trump, ex first lady americana, affidate a un messaggio sui social network. Nella dichiarazione, pubblicata su X, la donna sottolinea che la sua vita e quella del figlio Barron “erano sul punto di cambiare in modo devastante” nel momento in cui “quella pallottola ha colpito mio marito”. Melania Trump conclude ringraziando “gli americani” e tutte le persone che hanno espresso solidarietà indipendentemente dalle loro “posizioni politiche”.

L’articolo Attentato Usa, Melania Trump: “L’attentatore di mio marito era un mostro” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it