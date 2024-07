Attentato Usa, Trump: “Ora è importante restare uniti e non permettere al male di vincere”

ROMA – “In questo momento è più importante che mai restare uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, rimanendo forti e determinati e non permettendo al male di vincere“: così l’ex presidente americano Donald Trump, all’indomani dell’attentato a Butler, in Pennsylvania. Parole, le sue, affidate al social network Truth. “Grazie a tutti per i vostri pensieri e le vostre preghiere di ieri”, ha scritto l’ex presidente, “poiché è stato Dio solo a impedire che accadesse l’impensabile”. Trump, che nell’attentato è rimasto ferito a un orecchio, ha continuato: “Non avremo timore e rimarremo invece resilienti nella nostra fede e fermi di fronte alla malvagità”.

Poi un pensiero alle persone rimaste uccise o ferite. “Il nostro affetto va alle altre vittime e alle loro famiglie; preghiamo per la guarigione dei feriti e conserviamo nei nostri cuori il ricordo del cittadino così orribilmente assassinato”. Trump ha concluso facendo riferimento alla convention dei repubblicani al via domani: “Amo davvero il nostro Paese e amo tutti voi e non vedo l’ora di parlare alla nostra grande nazione questa settimana dal Wisconsin”.

