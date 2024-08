attenzione,-draghi-in-mare-a-ravenna.-dalla-cina,-riecco-i-mondiali-di-dragon-boat

BOLOGNA- Dalla Cina all’Adriatico: 15.000 persone attese, di cui 7.000 atleti, al bacino della Standiana di Ravenna, dal 3 all’8 settembre, per un apporto turistico complessivo che nelle stime della vigilia viene moltiplicato per dieci. Torna nella città romagnola il Dragon boat, la competizione nata in oriente tra piroghe a forma di drago in cui ci si sfida all’ultima pagaiata.

Dopo gli europei dello scorso anno sempre la Ravenna è la volta dei mondiali, con equipaggi provenienti un po’ da tutto il pianeta. In calendario ci sono sei giorni di gare a bordo delle piroghe da dieci o venti posti, su cui si voga a ritmo di tamburo: previste gare sulle distanze dei due chilometri, dei 500 metri e dei 200 metri, in tutte le categorie previste, dagli atleti junior ai senior D. Attorno al bacino ci sarà anche una zona commerciale e di ristorazione, mentre l’ingresso alle tribune e’ gratuito. “L’evento avrà una ricaduta che noi valutiamo in 20 milioni di euro per tutta la zona e l’evento sarà visto in streaming in tutto il mondo”, afferma Claudio Schermi, presidente della federazione internazionale di Dragon boat, presentando l’evento oggi in Regione.

“Se riusciremo ad entrare nella famiglia olimpica- aggiunge- potremo ritrovarci nei prossimi anni qui a Ravenna con eventi ancora più incredibili”. E’ ormai consolidato il rapporto tra Ravenna e il Dragon boat, dopo la prima edizione del mondiali che si tenne sempre alla Standiana dieci anni fa e alla luce della volontà della federazione di stabilire ora proprio nel bacino ravennate il proprio centro federale. “Nel 2014- ricorda l’allora assessore comunale Andrea Corsini, oggi con lo stesso ruolo in Regione- raccolsi questa proposta con un po’ di scetticismo, ma mi sono dovuto ricredere quando ho visto i numeri di questo sport”. Per Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della giunta regionale, nessun dubbio: “Sarà il miglior settembre di questi anni come attrattività ed eventi sportivi, tra cui il doppio mondiale di motociclismo, la coppa Davis e la supercoppa di basket”.

