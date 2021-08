Atterrato l’ultimo volo italiano dall’Afghanistan. Di Maio: “Primo Paese Ue per cittadini evacuati”

ROMA – È arrivato questa mattina a Fiumicino l’ultimo C130 italiano dall’Afghanistan, con a bordo 110 persone tra cui il console Tommaso Claudi e l’ambasciatore Pontecorvo. Ad accoglierli il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha dichiarato: “Abbiamo evacuato 5000 persone, siamo i primi in Unione Europea per afghani evacuati”. “La prossima settimana ci sarà la prima riunione interministeriale italiana- ha aggiunto il ministro- “Inizia la fase due, la più difficile, con l’imperativo di non abbandonare il popolo, le donne, le ragazze afghane, un popolo che ci ha dimostrato una grande voglia di crescere e cambiare la situazione”.

Con il decollo da Kabul ieri alle 18.35 dell’ultimo velivolo C-130J, ha lasciato l’Afghanistan anche la Joint Evacuation Task Force (JETF) che dal 13 agosto scorso ha gestito sul campo le operazioni di evacuazione. Dopo uno scalo operativo in Kuwait, l’arrivo dei militari in Italia è previsto per l’inizio della prossima settimana presso l’aeroporto militare di Ciampino dove ad accoglierli ci sarà il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Così in una nota stampa la Difesa. Si conclude così ufficialmente l’impegno ventennale delle Forze Armate italiane nel Paese asiatico.

