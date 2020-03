E’ atteso nella giornata di domani a Ciampino, a quanto apprende l’AGI, il rientro in Italia di Luca Tacchetto, il giovane italiano rapito nel dicembre 2018 in Burkina Faso con la sua compagna canadese, Edith Blais, e liberato ieri in Mali.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Atteso per domani il rientro in Italia di Luca Tacchetto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento