Attilio Fontana a Mattino Cinque: riaperture e test sierologici | Video Mediaset

Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia a Mattino Cinque parla del post Coronavirus: riapertura e test sierologici. Il Presidente della Regione Lombardia esprime le proprie opinioni in collegamento: “Nell’ipotesi in cui l’evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la riapertura, purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori”.

Ecco il video Mediaset del servizio trasmesso a Mattino Cinque.

